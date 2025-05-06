Почти 60 дронов уничтожили над шестью регионами России вечером 6 мая

Российские военные уничтожили и перехватили 57 дронов ВСУ над шестью регионами страны вечером 6 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские зенитчики сбили 31 дрон над Брянской областью, еще 14 — над Курской, семь — над Орловской. По два беспилотника ликвидировали над территориями Рязанской и Калужской областями, еще один — над Крымом.

Ранее Минобороны сообщало о 13 сбитых за полтора часа беспилотника на Калужской и Тульской областями, а также на подлетах к столице.

Этим утром силы ПВО сбили 25 дронов ВСУ над Орловской, Курской и Брянской областями. До этого министерство сообщало о ликвидации 202 украинских беспилотников за прошедшие сутки.