Почти 60 дронов уничтожили над шестью регионами России вечером 6 мая

Российские военные уничтожили и перехватили 57 дронов ВСУ над шестью регионами страны вечером 6 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Российские зенитчики сбили 31 дрон над Брянской областью, еще 14 — над Курской, семь — над Орловской. По два беспилотника ликвидировали над территориями Рязанской и Калужской областями, еще один — над Крымом.
Ранее Минобороны сообщало о 13 сбитых за полтора часа беспилотника на Калужской и Тульской областями, а также на подлетах к столице.
Этим утром силы ПВО сбили 25 дронов ВСУ над Орловской, Курской и Брянской областями. До этого министерство сообщало о ликвидации 202 украинских беспилотников за прошедшие сутки.
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