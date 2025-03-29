ПВО ночью сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью

Минобороны: силы ПВО ночью сбили три БПЛА ВСУ над Белгородской областью

Дежурные средства российской противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией Белгородской области три украинских беспилотных летательных аппарата», — отметили в ведомстве.

В пятницу, 28 марта, средства ПВО почти 80 украинских беспилотников сбили за ночь над семью регионами России.

Глава Воронежской области Александр Гусев отмечал, что пострадавших и разрушений после прилета БПЛА нет. Из-за падения фрагментов дронов в одном из районов загорелась сухая трава, огонь оперативно потушили.

Ранее также стало известно, что четыре человека пострадали при ракетном ударе ВСУ по Лисичанск, повреждения получили жилые дома.