Четыре человека пострадали при ракетном ударе ВСУ по Лисичанску

Четыре человека получили ранения в жилом массиве Лисичанска после ракетного удара ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.
В нескольких жилых домах пострадали этажи и кровля. Повреждения получили и близлежащие строения — отделения почты и МФЦ. Раненых госпитализировали и оказывают им необходимую помощь.
Пасечник назвал произошедшее очередным подлым обстрелом мирного города.
Посол МИД России Родион Мирошник недавно рассказал, что ВСУ на фоне разговоров о мирном урегулировании стали чаще обстреливать российские регионы. По его словам, только за прошлую неделю от их действий погибли 16 мирных жителей приграничных регионов и 134 человека получили ранения. Украинские боевики выпустили при этом по мирным целям почти две тысячи снарядов, подчеркнул дипломат.
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