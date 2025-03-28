Четыре человека пострадали при ракетном ударе ВСУ по Лисичанску

Четыре человека получили ранения в жилом массиве Лисичанска после ракетного удара ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

В нескольких жилых домах пострадали этажи и кровля. Повреждения получили и близлежащие строения — отделения почты и МФЦ. Раненых госпитализировали и оказывают им необходимую помощь.

Пасечник назвал произошедшее очередным подлым обстрелом мирного города.

Посол МИД России Родион Мирошник недавно рассказал, что ВСУ на фоне разговоров о мирном урегулировании стали чаще обстреливать российские регионы. По его словам, только за прошлую неделю от их действий погибли 16 мирных жителей приграничных регионов и 134 человека получили ранения. Украинские боевики выпустили при этом по мирным целям почти две тысячи снарядов, подчеркнул дипломат.