Почти 80 украинских беспилотников сбили за ночь над 7 регионами России

В течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили над семью регионами России 78 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 32 БПЛА сбили над Воронежской областью, 19 — над Самарской, 17 — над Курской, шесть — над Белгородской, два — над Липецкой и по два — над Тамбовской и Ростовской.

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил ранее, что разрушений и пострадавших в результате налета БПЛА нет. В результате падения фрагментов беспилотника в одном из районов вспыхнула сухая трава, огонь оперативно потушили.

Днем ранее Минобороны РФ заявило, что украинские войска продолжают бить по объектам российской энергетики, вопреки заявлениям о якобы прекращении ударов.

Президент Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп 18 марта в ходе телефонного разговора договорились, что в течение следующих 30 дней стороны конфликта на Украине перестанут атаковать энергетические объекты.