ПВО ночью сбила 20 украинских дронов

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 13 дронов сбили над Крымом, два — над Орловской областью, еще по одному — над Московским регионом, Липецкой, Курской, Брянской и Астраханской областями.

Днем ранее в результате прилета беспилотников ВСУ пострадал 12-летний мальчик из многодетной семьи в Волгоградской области. Дрон повредил жилой дом в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, всего в больницу отвезли трех человек.

Также боевики ВСУ ударили по зданию администрации в Запорожской области, где находятся почтовое отделение и гуманитарный центр. Мужчина 1988 года рождения получил осколочное ранение в ногу. Глава региона Евгений Балицкий заявлял, что националисты целенаправленно пытались нарушить работу социального объекта.