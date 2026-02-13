ВСУ ударили по зданию администрации в Запорожской области, есть пострадавший

ВСУ атаковали административное здание в селе Сладководное в Куйбышевском округе Запорожской области, где находятся гуманитарный центр и почтовое отделение. В результате пострадал мирный житель. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в телеграм-канале .

«Противник бил прицельно, чтобы нарушить работу важного социального объекта. В здании выбиты стекла, повреждена оргтехника, есть разрушения. Пострадал местный житель — мужчина 1988 года рождения получил осколочное ранение в ногу», — подчеркнул он.

Специалисты уже приступили к восстановлению помещения. Работу администрации намерены возобновить в кратчайшие сроки.

Ранее стало известно, что ВСУ в населенном пункте Зализничное Запорожской области превратили школу в пункт управления БПЛА. Оттуда украинские боевики запускали дроны против ВС России.