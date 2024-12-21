Путину доложили об атаке БПЛА на Казань

Песков: Путин провел разговор с Миннихановым после атаки БПЛА на Казань

Президент России Владимир Путин провел разговор с главой Татарстана Рустамом Миннихановым после атаки украинских беспилотников на Казань. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В субботу, 21 декабря, беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Казани. В Минобороны подчеркивали, что дроны летели с трех разных направлений.

«Ну, а вы как думаете?» — ответил Песков вопросом на вопрос о докладе Путину ситуации с атакой БПЛА на столицу Татарстана.

Официальный представитель Кремля отметил, что глава государства дважды в сутки получает доклады от российских командующих и регулярно — сообщения по линии министерства обороны.

Песков добавил, что Путин провел разговор с Миннихановым о ситуации в регионе после атаки БПЛА.

«Разумеется», — ответил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что в Казани зафиксировали восемь прилетов украинских беспилотников на территории промышленного предприятия и жилых массивов.