Путину доложили о теракте в Хорлах

Президент России Владимир Путин заслушал по телефону доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в регионе в связи с атакой на село Хорлы. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Глава региона проинформировал главу государства о следственных действиях и сообщил также, что по мере продвижения работы следственной группы и опознания тел погибших информация и имена будут публиковаться на сайте администрации региона», — сказал он.

В новогоднюю ночь три беспилотника атаковали прибрежное кафе на улице Приграничной в Хорлах. Первый упал рядом, следующие попали в цель. Ситуацию усугубило то, что украинские военные снабдили их поражающими элементами, а в последний БПЛА добавили термосмесь, из-за которой люди сгорели заживо. Разгорелся пожар на площади в 500 квадратных метров. Погибли, по последним официальным данным, 24 человека.