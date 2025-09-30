Трамп в очередной раз назвал Россию «бумажным тигром»

Трамп в очередной раз нарушил свое обещание и назвал Россию «бумажным тигром»

Президент США Дональд Трамп вновь публично охарактеризовал Россию как «бумажного тигра», несмотря на обещания так не делать. Выступления лидера США перед американскими военными в Вирджинии транслировал телеканал Fox News .

Трамп заявил о своем разочаровании в президенте России Владимире Путине. Он рассказал о разговоре с российским лидером, в котором он якобы использовал этот термин.

«Я ему сказал: „Послушайте, вы выглядите неприглядно. Вы воюете уже четвертый год в войне, которая должна была завершиться за неделю. Вы что, — бумажный тигр?“», — рассказал Трамп.

Ранее он уже использовал это выражение в своей социальной сети Truth Social. Позднее Трамп пообещал больше не применять данную характеристику. Это обещание он дал всего пять дней назад, 25 сентября.