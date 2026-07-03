Минобороны показало кадры освобождения Константиновки в ДНР

Минобороны показало кадры освобождения города Константиновки в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт полностью перешел под контроль российских войск. Видео опубликовала пресс-служба ведомства в телеграм-канале .

На кадрах видна героическая боевая работа подразделений, которые участвовали в боях за город. В том числе, применение военнослужащими различных типов беспилотных систем и вооружений. Российские военные продвигались по улицам Константиновки и закреплялись на освобожденных позициях, поднимая над головой флаг РФ.

Освобождение Константиновки, крупного города и одного из стратегических эшелонированных узлов обороны ВСУ, имело важное значение для дальнейшего продвижения российских войск на этом направлении.