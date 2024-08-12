Путин заявил о временном характере спокойной ситуации в Брянской области

Путин призвал главу Брянской области Богомаза подготовиться к любым сценариям

Спокойная ситуация в Брянской области может измениться в любой момент. Поэтому руководству и силовым структурам региона необходимо подготовиться к любым сценариям. Об этом в ходе совещания о происходящем в приграничных регионах России заявил президент Владимир Путин.

Глава государства поручил главе региону Александру Богомазу вместе с созданным по линии ФСБ штабом и при поддержке Росгвардии и МЧС заранее быть готовыми к любому развитию ситуации, чтобы она не застала врасплох.

«Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка», — заявил Путин.

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