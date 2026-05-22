Путин заявил, что потери России в зоне СВО не напрасны

Потери и жертвы России в зоне СВО не были напрасны. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев».

Президент подчеркнул, что для достижения целей специальной военной операции имеет смысл каждое действие и каждая утрата.

«Все наши потери, жертвы не напрасны, нет ни одной напрасной жертвы, ни одной потери», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что отношение страны к людям, которым нужна помощь, влияет на все общество. Такой подход формирует мировоззрение и нынешнего, и будущих поколений.

«Когда общество сегодня видит, как относятся к людям, которые нуждаются в помощи государства. <…> Если все общество видит это отношение, то это воспитывает все общество и сегодня, и на будущее. И будущие поколения будут относиться к стране так, как страна относится к ним. Это чрезвычайно важное направление», — обратил внимание президент.

Программу «Время героев» запустили по решению Путина. В ее рамках участников и ветеранов СВО готовят к дальнейшей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.