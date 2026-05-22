Путин призвал выпускников «Времени героев» составить костяк будущих управленцев

Выпускники кадровой программы «Время героев», предназначенной для участников СВО, должны составить костяк будущих государственных управленцев. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с ними.

«Вы прошли через это горнило суровых испытаний военными действиями, боевыми действиями, войной», — добавил глава государства.

По словам Путина, таких людей называют «солью земли русской», поскольку они на деле доказали преданность стране.

Недавно выпускник программы, Герой России, генерал-майор Александр Шуваев стал временно исполняющим обязанности главы родной Белгородской области вместо Вячеслава Гладкова. До этого он работал заместителем главы Иркутской области Игоря Кобзева, у которого учился в рамках «Времени героев».