Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Он уже хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лучшими выпускниками военных вузов.

«Актуальной задачей остается и повышение возможностей всех видов вооруженных сил и родов войск», — отметил президент.

Путин также подчеркнул, что сегодня Россия сражается за свое будущее.

Ранее президент отметил, что уже весь мир говорит про баллистическую ракету «Орешник». Он рассказал, что температура на боевых головках снарядов может достигать значений, сравнимых с температурой на поверхности Солнца. По его словам, попытки создать подобные системы в России предпринимались и раньше, еще в 80-х годах. Однако тогда не существовало подходящих материалов.

Как сообщил RT, у стран Запада нет серьезной защиты от российской ракеты «Орешник». Она может стать самым разрушительным оружием России.