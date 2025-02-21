Путин заявил, что весь мир обсуждает ракетную систему «Орешник»

Весь мир говорит про баллистическую ракету «Орешник». Об этом на Форуме будущих технологий заявил президент Владимир Путин.

Он рассказал, что температура на боевых головках снарядов достигает огромных значений, соответствующих температуре на поверхности Солнца. По его словам, подобные системы в России пытались создать и раньше — в 80-х годах, но тогда не было подходящих для данной задачи материалов.

«В конце 80-х годов еще задумались о том, чтобы сделать такие системы, но не могли, потому что не было материалов. Вот в чем была проблема: он летит и плавится, как эскимо», — отметил глава государства.

Ранее отставной коммодор ВМС Великобритании Стив Джерми признал, что у Североатлантического альянса нет систем защиты, которые могут справиться с «Орешником». Летящий со скоростью больше 10 Махов снаряд полностью уничтожит морскую, наземную или авиационную базу НАТО, добавил он.