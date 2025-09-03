Путин заявил, что большинство бойцов стоят за достижение целей в СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что большинство участников спецоперации поддерживают необходимость довести ее цели до конца. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в КНР.

Глава государства подчеркнул, что, по его словам, «в подавляющем большинстве» военнослужащие стоят на том, чтобы Россия достигла всех задач, поставленных при начале СВО. Все остальное, отметил он, имеет второстепенное значение.

При этом президент добавил, что лучше достичь этих целей мирным путем. По его словам, именно это предлагается другой стороне, однако необходимо смотреть, как будут развиваться события дальше.

Также Путин заявил, что в 2022 году, после отвода российских войск от Киева по настоянию западных стран, У краина отказалась от мирных переговоров и заняла жесткую позицию, после чего ситуация резко изменилась.