Президент России Владимир Путин заявил, что в 2022 году, после отвода российских войск от Киева по настоянию западных стран, Украина отказалась от мирных переговоров и заняла жесткую позицию. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в КНР.

По словам главы государства, сразу после этого в адрес Москвы прозвучали слова о том, что «воевать будут до тех пор, пока одной из сторон не отвернут голову». Путин отметил, что именно тогда ситуация резко изменилась и договоренности оказались сорваны.

Он также напомнил, что еще в 2022 году Россия предлагала украинской стороне вывести войска с юго-востока и завершить конфликт немедленно. Эти предложения, подчеркнул президент, не вызвали в Киеве полного отторжения.

Также Путин заявил, что события на Украине стали предлогом для Запада, который можно использовать для решения собственных экономических проблем в отношениях с разными странами.