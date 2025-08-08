Путин вручил Уиткоффу «Орден Ленина» для сотрудника ЦРУ, чей сын погиб на СВО

Президент России Владимир Путин передал спецпосланнику США Стивену Уиткоффу советскую медаль «Орден Ленина», предназначенную для передачи высокопоставленному сотруднику ЦРУ, чей сын погиб на СВО, сражаясь на российской стороне. Об этом сообщил телеканал CBS News .

По информации источников телеканала, награду должны передать Джулиане Галлина, которая работает в ЦРУ заместителем директора по цифровым инновациям. Ее 21-летний сын Майкл Глосс погиб на Украине 4 апреля 2024 года.

«Этот жест Путина, известного своими интеллектуальными играми и попытками выявить слабые места противника, скорее всего, был призван вызвать бесполезные вопросы и подчеркнуть, что сын сотрудника ЦРУ воевал на стороне России», — отметили авторы материала.

В апреле представители ЦРУ сделали заявление, что Майкл Глосс не был завербован российскими властями, и его смерть не представляет угрозы национальной безопасности США. По мнению источников, в Кремле не знали о происхождении американца, когда возвращали его останки.

Майкл Глосс поддерживал российские войска, публиковал посты в соцсетях из Москвы. Отец Майкла заявил, что не знал о местонахождении сына или о его вступлении в российскую армию. Родители Глосса переживали, что российские власти узнают о месте работы матери Майкла и захотят использовать его тело в своих целях.

Белый дом, ЦРУ и Уиткофф официально не прокомментировали сообщение телеканала.