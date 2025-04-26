В ЦРУ подтвердили гибель сына замдиректора ведомства в боях на Украине

NBC News: в ЦРУ подтвердили смерть Майкла Глосса на Украине

Сын заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулианы Галлины, Майкл Глосс, погиб в ходе конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал NBC News .

По информации источника, 21-летний молодой человек погиб весной 2024 года. При этом в ЦРУ не уточнили, за какую именно из сторон воевал Глосс.

«ЦРУ считает смерть Майкла не вопросом национальной безопасности, а частным делом семьи Глосс», — заявил представитель ведомства.

Отец погибшего, Ларри Глосс, заявил газете The Washington Post, что молодой человек умер на территории Донецкой Народной Республики. По его словам, сын сражался против ВСУ на стороне России.

«Для нас стало неожиданностью, что Майкл был связан с российскими вооруженными силами», — отметил отец погибшего.

Мать погибшего более 30 лет работала в сфере разведки и проходила службу в ВМС США.