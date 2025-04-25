Сын заместителя главы ЦРУ участвовал в специальной военной операции на стороне России. Молодой человек погиб в прошлом году во время штурма в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» .

По данным источника, речь идет о 21-летнем американце Майкле Глоссе. Молодой человек воспитывался в семье американских военнослужащих.

Его мать — Джулиан Галлина Глосс — более 30 лет работала в сфере разведки, проходила службу в ВМС США, а в прошлом году заняла пост заместителя директора по цифровым инновациям ЦРУ. Отец — Ларри Глосс — руководит компанией, которая создает программное обеспечение для безопасности американского правительства и других стран НАТО.

В 2023 году Майкл Глосс приехал в Крым для посещения фестиваля хиппи, а после этого сообщил родителям, что намерен получить гражданство России и работать здесь над улучшением инфраструктуры сельскохозяйственной отрасли.

Спустя некоторое время американец зарегистрировался в российской социальной сети «ВКонтакте», где читал сообщества, посвященные Ленину и коммунизму, и публиковал видео с участием президента России Владимира Путина.

Ближе к осени туристическая виза молодого человека заканчивалась, и он решил стать участником спецоперации. В ноябре 2023 года он попал в состав 137-го полка ВДВ России. Меньше чем через год, 4 апреля 2024 года, Майл Глосс погиб во время боевых действий в ДНР под Раздоловкой и Веселым.

В апреле 2025 года стало известно, что двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса участвовал в СВО на стороне Украины. Нейт Вэнс состоял в рядах ВСУ почти три года, но в январе этого года оставил службу.