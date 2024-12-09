Путин в Кремле вручил медали «Золотая Звезда» героям СВО

Президент Владимир Путин в День героев Отечества принял участие в церемонии вручения медалей «Золотая Звезда». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Мероприятие прошло в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца. Глава государства вручил награды Героям России, на церемонии присутствовали более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм.

Путин отметил, что герои показали свою отвагу, высочайший профессионализм и исключительные личные качества.

«Действуя на передовой, на самых сложных участках, они <…> дали решительный отпор противнику, спасали, прикрывали собой боевых товарищей, невзирая на полученные ранения, продолжали вести за собой», — подчеркнул российский лидер.

Ранее медали «Золотая Звезда» участникам специальной военной операции вручил глава Минобороны Андрей Белоусов. Церемония прошла в Национальном центре управления обороной.