Путин усомнился в богатырской силе Ильи Муромца

Президент России Владимир Путин похвалил бойца специальной операции за поддержание физической формы во время реабилитации после ранения. Глава государства во вторник встретился с ранеными в Центре инновационных технологий, сообщил ТАСС .

Один из военнослужащих сообщил президенту, что способен поднять в жиме лежа 150 килограммов, за что получил похвалу от президента.

«Сомневаюсь, что столько Илья Муромец поднимал. Здоровый был богатырь, но чтоб жал 150 — это вряд ли», — пошутил Путин.

Глава государства лично осмотрел производство протезов нижних и верхних конечностей в ортопедическом отделении, а также «примерочные» для обучения бойцов первым шагам на протезах.

В ходе общения с военными Путин отмечал, что участники СВО смогут поступать в вузы по государственной программе, которая в настоящее время находится в разработке. Также президент назвал своей главной задачей обеспечение бойцов и их семьи всем необходимым.