Путин усомнился в богатырской силе Ильи Муромца
Путин не поверил, что Илья Муромец выжимал лежа штангу весом 150 кг
Президент России Владимир Путин похвалил бойца специальной операции за поддержание физической формы во время реабилитации после ранения. Глава государства во вторник встретился с ранеными в Центре инновационных технологий, сообщил ТАСС.
Один из военнослужащих сообщил президенту, что способен поднять в жиме лежа 150 килограммов, за что получил похвалу от президента.
«Сомневаюсь, что столько Илья Муромец поднимал. Здоровый был богатырь, но чтоб жал 150 — это вряд ли», — пошутил Путин.
Глава государства лично осмотрел производство протезов нижних и верхних конечностей в ортопедическом отделении, а также «примерочные» для обучения бойцов первым шагам на протезах.
В ходе общения с военными Путин отмечал, что участники СВО смогут поступать в вузы по государственной программе, которая в настоящее время находится в разработке. Также президент назвал своей главной задачей обеспечение бойцов и их семьи всем необходимым.