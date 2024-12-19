Путин назвал убийство генерала Кириллова очередным терактом со стороны Украины

Убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова стало еще одним террористическим актом, совершенным украинским режимом. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил России президент Владимир Путин.

По его словам, убийство совершили способом, опасным для жизни многих. Президент напомнил, что Украина не впервые прибегает к террору.

«Режим в Киеве неоднократно совершал такие преступления — террористические акты — в отношении многих граждан Российской Федерации», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что ВСУ расстреливали мирных граждан в Курской области и на других территориях, а также убивали журналистов.

Кириллов погиб в результате взрыва заминированного самоката около жилого дома на Рязанском шоссе в Москве. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в его убийстве мужчину в деревне Черное возле Балашихи.