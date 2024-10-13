Министр транспорта земли Баден-Вюртемберг, член партии «Зеленые» Винфрид Герман призвал Запад пересмотреть стратегию по украинскому конфликту и подвести обе стороны к переговорам. Его статью опубликовал Frankfurter Rundschau .

Кроме Германа, однопартийца министра иностранных дел Германии Аннналены Бербок, в написании колонки участвовали политолог Ульрих Бауш, богослов Сюзанна Бюттнер и исследователь конфликтов Томас Нилебок. Противостояние между Россией и Украиной, по их мнению, стало позиционным. Ни одна из сторон не добилась преимущества, обе армии хорошо вооружились и продолжили наносить взаимные удары. Авторы статьи заявили, что попытки ослабить Россию провалились.

«Поставки оружия и санкции не привели к успеху. Напротив. Экономический и политический ущерб больше для стран блокады, чем для России. [Президент России Владимир] Путин стал не слабее в военном и экономическом отношении, а сильнее», — сказали они.

Авторы статьи предупредили Запад о риске эскалации и призвали пересмотреть стратегию, чтобы обеспечить мир на Украине, в Европе и странах Глобального Юга. Они предложили всеми политическими средствами оказать давление на обе стороны, чтобы добиться прекращения огня и переговоров.

Бербок известна своими антироссийскими высказываниями, сообщили «Известия». Она исключила проведение переговоров и заявила, что Путин не готов разговаривать с канцлером ФРГ Олафом Шольцем даже по телефону.