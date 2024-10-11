Бербок сделала дерзкое заявление о Путине

Президент России Владимир Путин не хочет говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом Reuters сказала глава немецкого МИД Анналена Бербок.

«Путин сегодня не готов разговаривать с канцлером Германии даже по телефону», — заявила она.

В прошлый раз телефонная беседа Путина и Шольца прошла в декабре 2022 года. После этого канцлер и официальные представители немецкого правительства неоднократно заявляли, что не исключают нового телефонного разговора.

В начале сентября 2024-го Шольц выразил мнение, что пришел момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение украинского конфликта.

В первых числах октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что власти ФРГ не запрашивали телефонного разговора Шольца с Путиным. При этом он подчеркнул, что отношения сторон сошли на «нулевое состояние» по инициативе Германии.