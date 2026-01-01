«Надо ликвидировать». Поплавская призвала окончательно решить вопрос с террористом Зеленским

В мирных переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским нет смысла после удара ВСУ по Хорлам в новогоднюю ночь, где заживо сгорели люди. Террористов необходимо ликвидировать, написала в Telegram-канале актриса Яна Поплавская.

Она задалась вопросом, что еще должен сделать террорист Зеленский, чтобы стать нерукопожатным в любой стране мира. Она выразила уверенность, что президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие западные политики продолжат и дальше с ним обниматься и целоваться на глазах у всего мира.

«„Зер гут, Вальдемар! Убивай русский женщина и малчик, мы дадим тебе еще снаряд!“. Вот эти разговоры „нет смысла убивать Зеленского, вместо него придет другой“ — они в корне неправильны», — подчеркнула Поплавская.

По ее словам, если на смену Зеленскому придет такой же террорист, то ликвидировать необходимо и его. И делать так до тех пор, пока Украина не перестанет быть террористическим государством.

«Израиль, собственно, так и поступает со своими врагами. И его никто не осуждает», — резюмировала Поплавская.

Украинские беспилотники атаковали кафе в селе Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь — четверо подростков получили ранения, маленький ребенок заживо сгорел и его еще не идентифицировали. Всего погибло 24 человека, пострадали — 29.