Путин решил повременить с ударами по энергетике Украины зимой 2023 года
RT: Путин решил отложить удары по украинской энергетике зимой 2023 года
Президент России Владимир Путин решил отложить нанесение ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры зимой 2023 года. Об этом сообщил источник RT.
Оказалось, что «новое предложение» Владимира Зеленского о прекращении нанесения ударов по энергетической инфраструктуре не ново. Подобные просьбы уже передавали в Москву по разным каналам, включая руководство Турции.
«Россия всесторонне изучала эти предложения», — отметил источник.
Зимой 2023 года рассматривался план масштабного удара российским высокоточным оружием по украинским объектам энергетической инфраструктуры, связанным с военно-промышленным комплексом. Однако президент России решил отложить его. Кроме того, российский лидер учитывал и тот факт, что удары привели бы к веерным отключениям электроэнергии, «что привело бы к страданиям среди мирного населения».
Украина сама отказалась от дальнейшего обсуждения этой темы и «начала огрызаться беспилотниками», а также пыталась наносить удары по мирной энергетической инфраструктуре России.
«Кое-что им удается, но это совершенно несопоставимо с результативностью наших ударов. По имеющейся информации, около 70% энергетической инфраструктуры Украины, обслуживающей военно-промышленный комплекс и операции ВСУ, выведено из строя. Ущерб, повторим, несопоставим», — добавил источник.
В итоге Зеленский не предложил ничего нового. Эти темы уже давно стали неактуальными и могут быть рассмотрены только в общем контексте урегулирования конфликта.
В начале марта российские войска нанесли удар по объектам газопереработки, которые обеспечивали работу предприятий украинского военно-промышленного сектора. Также ВС России с помощью авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии поразили инфраструктуру военных аэродромов, а также цеха сборки дронов.
Ранее российские военные совершили серию точных ударов по военному полигону Новомосковский, расположенному в Днепропетровской области. В результате было уничтожено до 150 военнослужащих ВСУ.