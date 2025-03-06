Президент России Владимир Путин решил отложить нанесение ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры зимой 2023 года. Об этом сообщил источник RT .

Оказалось, что «новое предложение» Владимира Зеленского о прекращении нанесения ударов по энергетической инфраструктуре не ново. Подобные просьбы уже передавали в Москву по разным каналам, включая руководство Турции.

«Россия всесторонне изучала эти предложения», — отметил источник.

Зимой 2023 года рассматривался план масштабного удара российским высокоточным оружием по украинским объектам энергетической инфраструктуры, связанным с военно-промышленным комплексом. Однако президент России решил отложить его. Кроме того, российский лидер учитывал и тот факт, что удары привели бы к веерным отключениям электроэнергии, «что привело бы к страданиям среди мирного населения».

Украина сама отказалась от дальнейшего обсуждения этой темы и «начала огрызаться беспилотниками», а также пыталась наносить удары по мирной энергетической инфраструктуре России.

«Кое-что им удается, но это совершенно несопоставимо с результативностью наших ударов. По имеющейся информации, около 70% энергетической инфраструктуры Украины, обслуживающей военно-промышленный комплекс и операции ВСУ, выведено из строя. Ущерб, повторим, несопоставим», — добавил источник.

В итоге Зеленский не предложил ничего нового. Эти темы уже давно стали неактуальными и могут быть рассмотрены только в общем контексте урегулирования конфликта.

В начале марта российские войска нанесли удар по объектам газопереработки, которые обеспечивали работу предприятий украинского военно-промышленного сектора. Также ВС России с помощью авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии поразили инфраструктуру военных аэродромов, а также цеха сборки дронов.

Ранее российские военные совершили серию точных ударов по военному полигону Новомосковский, расположенному в Днепропетровской области. В результате было уничтожено до 150 военнослужащих ВСУ.