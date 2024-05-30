Путин рассказал о важной составляющей успехов на поле боя

Участникам СВО важно знать о поддержке со стороны жителей страны, ради которой они рискуют своей жизнью. Детские рисунки и письма от россиян напоминают бойцам об их связи с домом. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с многодетными семьями, сообщила пресс-служба Кремля.

По его словам, моральная поддержка военных является залогом успеха армии. Он назвал взаимную связь и поддержку «основой бытия» и поблагодарил людей, который поддерживают участников СВО.

Ранее глава государства выразил признательность бойцам спецоперации и указал на мужество и доблесть военнослужащих, ставших ориентирами и примером для других людей. Он добавил, что истинной опорой страны являются именно участники СВО.