Путин рассказал о важной составляющей успехов на поле боя

Путин назвал моральную поддержку бойцов СВО залогом победы

Фото: РИА «Новости»

Участникам СВО важно знать о поддержке со стороны жителей страны, ради которой они рискуют своей жизнью. Детские рисунки и письма от россиян напоминают бойцам об их связи с домом. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с многодетными семьями, сообщила пресс-служба Кремля.

По его словам, моральная поддержка военных является залогом успеха армии. Он назвал взаимную связь и поддержку «основой бытия» и поблагодарил людей, который поддерживают участников СВО.

Ранее глава государства выразил признательность бойцам спецоперации и указал на мужество и доблесть военнослужащих, ставших ориентирами и примером для других людей. Он добавил, что истинной опорой страны являются именно участники СВО.

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