Путин рассказал о своем вкладе в производство «Орешника»

Новая российская баллистическая ракета «Орешник» стала первым видом подобного вооружения, и ее можно назвать историческим событием в ракетно-космической отрасли. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства признался, что сам глубоко погрузился в работу над созданием ракеты. Он подчеркнул, что в Минобороны отношение к «Орешнику» оказалось неоднозначным.

«В конце концов, я присоединился к тем, кто считал, что его нужно производить, и дал прямое указание это делать, выделить необходимые ресурсы. И согласился с теми, кто считал, что настало время его испытать в боевых условиях», — заявил Путин.