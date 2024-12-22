Путин рассказал о своем вкладе в производство «Орешника»
Путин назвал «Орешник» историческим событием в ракетно-космической отрасли
Новая российская баллистическая ракета «Орешник» стала первым видом подобного вооружения, и ее можно назвать историческим событием в ракетно-космической отрасли. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства признался, что сам глубоко погрузился в работу над созданием ракеты. Он подчеркнул, что в Минобороны отношение к «Орешнику» оказалось неоднозначным.
«В конце концов, я присоединился к тем, кто считал, что его нужно производить, и дал прямое указание это делать, выделить необходимые ресурсы. И согласился с теми, кто считал, что настало время его испытать в боевых условиях», — заявил Путин.
В ходе выступления на совмещенной с большой пресс-конференцией прямой линии президент России заметил, что готов предложить всем западным скептикам проверить возможности ракеты «Орешник» в действии.
Он пояснил, что они смогут выбрать любой объект и окружить его всеми современными средствами противовоздушной обороны и попробовать сбить российскую ракету, чтобы убедиться, что это невозможно. Также Путин добавил, что не знает, кто придумал название «Орешник».