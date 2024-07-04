Путин рассказал о просьбе Запада прекратить СВО

Путин: Запад просил прекратить огонь, когда войска России были у Киева

Когда российские войска в 2022 году были у Киева, Запад обратился с просьбой прекратить огонь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами после саммита ШОС в Астане.

«Я напомню некоторые вещи. Когда наши войска стояли под Киевом, мы получили настойчивую просьбу со стороны западных партнеров прекратить огонь. И мы это сделали», — сказал он.

Глава государства отметил, что Украина не стала прекращать боевые действия. Российским властям передали, что украинские власти не могут контролировать все свои вооруженные формирования, добавил Путин.

По словам президента, все достигнутые в Стамбуле договоренности «выбросили в помойку и так было неоднократно».

Также Путин отметил, что российская армия не может прекратить огонь в зоне проведения спецоперации до начала мирных переговоров с Украиной.