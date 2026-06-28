Путин рассказал о новых предложениях Украины по урегулированию конфликта

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва получила от Украины предложения о прекращении ударов вглубь территорий обеих стран, а также об ограничении боевых действий рядом регионов. Об этом он рассказал в беседе с журналистом программы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Есть и новые предложения. Например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон», — сказал Путин.

Глава государства объяснил предложение Киева тем, что удары ВС России вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и разрушительные, и приводят к действительно серьезным последствиям.

Кроме того, президент сообщил, что украинская сторона предложила ограничить ведение боевых действий территориями Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик, прекратив их на остальных участках.

Также Путин заявил, что поврежденные энергетические объекты в России оперативно восстанавливаются.