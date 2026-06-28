Путин назвал мощными и чувствительными удары ВС РФ вглубь Украины

Российские ответные удары по целям в глубоком тылу Украины значительно превосходят по своей мощности и эффективности попытки атак со стороны ВСУ. Такую оценку ситуации в беседе с журналистом Павлом Зарубиным дал президент России Владимир Путин, беседу с политиком репортер опубликовал в своем телеграм-канале .

Глава государства объяснил, что Киев участил попытки ударов по российской территории с сугубо медийными целями. Таким образом власти Украины хотят отвлечь внимание собственного населения от успехов российских войск на линии соприкосновения.

Подобные действия, констатировал президент, бессмысленны. Россия, добавил политик, не даст Киеву никаких шансов остановить продвижение бойцов СВО. При этом ответные удары российских войск, по оценке Владимира Путина, «гораздо более мощные и чувствительные»

На встрече с выпускниками военных вузов 23 июня Владимир Путин рассказал, что Россия продолжит вести специальную операцию.