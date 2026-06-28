Путин заявил, что поврежденные объекты в России быстро восстанавливают

Поврежденные энергетические объекты в России оперативно восстанавливаются, а энергосистема страны продолжает работать в штатном режиме. Об этом заявил президент России Владимир Путин автору ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются», — сказал он.

По словам главы государства, ущерб энергетической инфраструктуре есть, однако он не носит критического характера.

Ранее президент также сообщил, что власти рассматривают возможность введения полного запрета на экспорт дизельного топлива. По его словам, этот вопрос обсуждается в рамках мер по обеспечению внутреннего рынка. Сейчас в России уже действует временный запрет на экспорт бензина и авиационного керосина.