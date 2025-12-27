Путин рассказал о ходе создания полосы безопасности в приграничных районах

Создание полосы безопасности в приграничных районах Украины продвигается в плановом режиме, заявил Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Об этом сообщили в Кремле .

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции и уверенно продвигаются по всему фронту, в плановом порядке идет создание и полосы безопасности в приграничных районах Украины», — сказал глава государства в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.

По словам начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, войска объединенной группировки ведут наступательные действия на всех направлениях. В частности, подразделения группировки «Север» продолжают формирование полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей; за последние две недели под контроль, как утверждается, перешли населенные пункты Высокое в Сумской области, а также Вильча и Прилипка в Харьковской.

На купянском направлении, по данным Генштаба, группировка «Запад» занимается ликвидацией подразделений ВСУ, блокированных на левом берегу реки Оскол. Южнее сообщается об освобождении Новоплатоновки и завершении зачистки Богуславки. На краснолиманском направлении, согласно докладу, окружена группировка противника в районе Дробышево, бои ведутся и в восточных кварталах Красного Лимана.

Южная группировка после освобождения Северска, как следует из доклада, продвигается в сторону Славянска. Заявлено об освобождении Кирово и уличных боях в Константиновке, где под контролем, по оценке военных, находится более половины застройки. Группировка «Центр» доложила завершила установление контроля над Димитровом, а «Восток» освободила Гуляйполе. Подразделения группировки «Днепр», по словам Герасимова, продвигаются на запорожском направлении и освободили Степногорск.