Вооруженные силы РФ в ходе активных наступательных действий взяли под контроль город Димитров, Степногорск, а также несколько поселений в Харьковской области. Об этом сообщили начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и командующие группировками войск.

Статья дополняется...

И Димитров (ДНР), и Степногорск (Запорожская область) освободили бойцы группировок войск «Центр» и «Восток». Подразделения добились значимых успехов на всех участках линии соприкосновения. Им удалось закрепить позиции на ключевых точках направления.

На Харьковском направлении российские войска также расширили зону контроля. Как уточнил Валерий Герасимов, под контроль России перешли населенные пункты Высокое, Вильча и Приливка.

Кроме того, военачальник рассказал и об освобождении Артемовки и Родинского. Активное продвижение на этих участках позволяет российским силам улучшить тактическое положение и перерезать пути снабжения украинских группировок.

Военные России успешно действуют и в Запорожской области. Здесь подразделения российских войск прорвали укрепления украинских сил, они зашли уже на семь километров вглубь.

Ранее президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Гуляйполя.