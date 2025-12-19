Путин рассказал о большом количестве представителей поколения 1990-х в зоне СВО

В зоне специальной военной операции находятся 700 тысяч бойцов, многие из них родились в 1990-е. Об этом заявил президент Владимир Путин на «Итогах года», отвечая, почему он не считает поколение девяностых потерянным.

Глава государства вновь обратился к Герою России Нарану Очиргоряеву, в начале эфира рассказывавшему об освобождении Северска, и спросил, как проявляет себя молодежь в его подчинении.

«Они герои, на них можно равняться», — ответил офицер.

Сам Путин добавил, что это вечная проблема отцов и детей: молодежь во все времена считали хуже себя. При этом его опыт службы в разведке показал, что человек проявляет себя в критической ситуации.

Ранее глава государства призвал выдвигать участников СВО на руководящие должности, назвав их «нашей сменой».