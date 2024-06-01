Путин рассказал, кто должен получить поддержку от фонда «Защитники Отечества»

Бойцы частных военных компаний и те, кто защищал Донбасс до его возвращения в состав России, должны получать поддержку от фонда «Защитники Отечества». Такое заявление президент Владимир Путин сделал во время встречи с руководителем организации Анной Цивилевой.

«То же самое относится и к частной военной компании, и к бойцам, которые воевали, как выяснилось, с общим противником, с неонацистами еще до вступления этих территорий в состав Российской Федерации. Безусловно, это должно быть все отрегулировано», — сказал он о поддержке.

Путин отметил, что российским военным в зоне спецоперации важно чувствовать поддержку со стороны государства. Помощь бойцам должна оказываться в комплексе с решением задач на линии фронта.

«Здесь нет вопросов первостепенного значения <…> нужно все решать в комплексе», — подчеркнул глава государства.

Президент подписал указ о создании фонда «Защитники Отечества» в 2023 году. В во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации.

Ранее Путин назвал участников СВО истинной опорой и броней России. Глава государства отметил, что моральная поддержка военных является залогом успеха армии. Он поблагодарил людей, который поддерживают военных.