Путин назвал участников СВО истинной опорой и броней России

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин назвал участников спецоперации «истинной опорой» страны. Глава государства обратился к военнослужащим, которым вручил Звезды Героев на церемонии в Кремле.

«Вас поддерживает весь наш народ. Вы истинная опора и броня России. Вы держите равнение на достойные ориентиры, на мужество и братство поколения победителей», — произнес Путин.

Высшие государственные награды в Екатерининском зале получили более 30 россиян. Помимо военнослужащих, это летчики-космонавты, государственные деятели, общественники, деятели культуры и искусства, журналисты, спортсмены, многодетные матери, работники промышленности и здравоохранения. Они получили ордена, почетные звания и знаки отличия.

В тот же день президент встретился по видеоконференцсвязи с многодетными семьями в преддверии Дня защиты детей.

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