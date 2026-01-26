Путин рассказал, что Россию просят не отвечать ударами по инфраструктуре Украины

Путин: Россию просят не наносить ответные удары по объектам на Украине

Президент Владимир Путин рассказал, что различные стороны просили Россию не наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Украины, которые ВСУ используют в своих целях. Об этом он сказал на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава региона доложил президенту о выполнении поручения по защите неба Ленинградской области от атак беспилотников.

«Мы завершили строительство 16 объектов из 17. С софинансированием все объекты, вы видите, как они выглядят: вышки, казармы. Это дает эффект. Вы знаете, что попытки атаковать есть», — сказал Дрозденко.

Путин согласился и добавил, что по российской инфраструктуре наносят удары, тогда как Москву убеждают не отвечать по аналогичным целям на Украине.

«Да. А нас просят этого не делать», — заметил президент.

Губернатор поддержал жесткий подход к защите территории, что, по его словам, очень важно.

Попытки атаковать регион при помощи беспилотников продолжаются. В начале января системы РЭБ подавили украинский беспилотник в Волховском районе Ленинградской области. Обломки упали на территорию компрессорной станции.