Президент Владимир Путин подписал указ о распространении единовременной денежной выплаты в 400 тысяч рублей за заключение контракта о службе в зоне СВО на сотрудников Росгвардии. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Согласно указу главы государства, выплату в 400 тысяч рублей теперь будут направлять тем, кто заключил с Минобороны контракт о прохождении военной службы в войсках национальной гвардии сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер рассказал, что ВС России побеждают украинскую армию на поле боя. По его словам, «у руля» специальной военной операции стоит Путин, и для российских военных нет существенных угроз на линии фронта. Несмотря на разрешение США бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь страны, ход конфликта не изменится, подчеркнул эксперт.

Он также предположил, что американский лидер Джо Байден попытается переложить вину за поражение ВСУ на избранного президента Дональда Трампа.