Путин раскрыл истинный смысл СВО

Власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл СВО. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции», — подчеркнул президент.

Путин также заявил, что Россия готова к диалогу с администрацией президента США Дональда Трампа по поводу ситуации на Украине. По его словам, самое главное — устранить первопричины кризиса, о которых много раз говорила Россия.

Президент России добавил, что мир на Украине должен основываться на уважении законных прав и интересов граждан.

Как сообщали иностранные СМИ, Трамп поручил помощникам организовать разговор с Путиным после инаугурации.

Ранее советник Трампа заявил о готовности украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам с Россией. По его словам, подготовка уже началась, и в настоящее время обсуждаются три ключевых вопроса.