Советник Трампа заявил о готовности Зеленского к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с Россией. Такое заявление сделал советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире американского телеканала CBS News .

«И на самом деле, Зеленский даже сейчас входит в комнату и говорит: „Мы готовы работать с вами, президент Трамп, чтобы остановить этот конфликт“», — рассказал советник американского лидера.

По его словам, подготовка к переговорам уже началась и в настоящее время обсуждаются три ключевых вопроса: с кем мы вести переговоры, как мы убедить вторую сторону сесть за стол переговоров и каковы будут условия сделки. Советник отметил, что Трамп ясно дал понять, что этот конфликт закончится.

Ранее стало известно, что Трамп поручил помощникам организовать разговор с Путиным после инаугурации. По данным зарубежных СМИ, одна из главных целей разговора — обсудить возможность личной встречи глав двух государств в ближайшие месяцы. Трамп планирует найти решение для прекращения украинского конфликта. Пока неизвестно, удалось ли согласовать дату телефонного разговора.