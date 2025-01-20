Трамп поручил помощникам организовать разговор с Путиным после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации. Об этом сообщил телеканал CNN .

Одна из целей беседы — обсудить вопрос личной встречи глав двух государств в ближайшие месяцы. В рамках переговоров Трамп намерен положить конец украинскому конфликту.

Пока неясно, удалось ли согласовать дату проведения телефонной беседы, уточнили журналисты.

Во время выступления на недавнем митинге перед сторонниками Трамп заявил, что после инаугурации сделает все возможное для разрешения украинского вопроса и недопущения третьей мировой войны. Также республиканец пообещал «остановить хаос» на Ближнем Востоке, добиться снижения налогов в США и вернуть в страну тысячи фабрик.