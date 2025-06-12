Путин прокричал троекратное «ура» в честь бойцов СВО

Глава государства во время общения с участниками программы попросил в честь Дня России вспомнить о военных, которые находятся в зоне СВО.

«И в их честь, как это нередко бывает в военных коллективах, именно в их честь, так, чтобы они услышали нас из Кремля, встанем — и трехкратное „Ура!“» — отметил он.

Ранее Путин заявил, что такие люди, как участники программы «Время героев», ведут страну к новым победам. Он выразил надежду, что будущее России будет связано с ними, сообщил RT. Их товарищи по оружию сейчас исполняют долг перед родиной в зоне спецоперации, добавил российский лидер.