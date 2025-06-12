Путин назвал цель программы «Время героев»

Президент Владимир Путин пообщался в Кремле с участниками программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев». Трансляцию встречи провела пресс-служба российского лидера.

Глава государства обратился к военным и отметил, что именно такие люди прокладывают путь к победам. Он отметил, что сейчас товарищи участников программы исполняют в зоне СВО свой долг перед Родиной.

По его словам, Россия за свою историю неоднократно подвергалась серьезным вызовам.

«Страна наша время от времени проходит через очень тяжелые испытания, а бессмертие это выражается в победах нашей страны», — подчеркнул Путин.

Он обратил внимание, что цель программы — продемонстрировать — это наше время.

Ранее президент заявил, что гордится историей России и грандиозными свершениями народа. Россияне черпают вдохновение в любви к Родине, заветах предков и ответственности за будущее страны, добавил Путин.