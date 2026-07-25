Путин проинформирует Токаева о ситуации на Украине

Российский лидер Владимир Путин пообещал казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву проинформировать его в деталях о ситуации на Украине. О этом президент заявил на встрече на полях Форума межрегионального сотрудничества.

«Что касается украинского направления, то я вас в ходе нашей беседы сегодняшней обязательно проинформирую в деталях», — отметил Путин.

В субботу главы России и Казахстана проводят переговоры в Омске. В рамках встречи Путин заявил, что отношения двух государств развиваются успешно и носят стратегический характер не на словах, а в действительности.

Участниками Форума межрегионального сотрудничества станут 483 официальных лица из России, еще 167 — из Казахстана.