Путин заявил об успешном развитии отношений России и Казахстана

Отношения России и Казахстана развиваются успешно, они носят стратегический характер. Об этом заявил президент Владимир Путин перед участием в Форуме межрегионального сотрудничества.

«Отношения наши развиваются. Развиваются успешно. Они действительно носят не на словах, а на деле стратегический характер», — подчеркнул российские лидер.

Глава государства прибыл в Омск 25 июля — там он вместе с президентом Касым-Жомартом Токаевым примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Перед мероприятием лидеры провели двустороннюю встречу.

Всего участниками форума станут 483 официальных лица из России и 167 — из Казахстана.