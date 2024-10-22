После завершения конфликта на Украине властям Польши придется искать пути сосуществования и взаимодействия с Россией. Об этом сообщило Do Rzeczy.

В публикации отметили, что окончание вооруженной фазы конфликта неизбежно приведет к тому, что Западу и Соединенным Штатам предстоит искать способ сосуществования с РФ. Первым таким шагом может стать послабление санкций.

«А для начала даже ослабить наложенные на нее санкции. <…> Почему бы Польше не участвовать в процессе восстановления экономических отношений с Москвой?» — указали в статье.

Автор материала Лех Мажевский счел, что польские власти должны учитывать реальное положение дел, а не «обслуживать интересы других иностранных государств.

Как писал Blomberg, западные партнеры стали все больше отдаляться от Украины. Среди союзников растет усталость от конфликта и отсутствия успехов ВСУ. А на отношения украинских и польских властей также влияет спор о Волынской резне.