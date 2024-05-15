Путин поручил обеспечить потребности вооруженных сил при проведении СВО | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 17:20 Путин поручил обеспечить потребности вооруженных сил при проведении СВО Путин: необходимо обеспечить потребности ВС при проведении СВО РИА «Новости»

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Потребности Вооруженных сил России необходимо обеспечить при проведении специальной операции. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.

Это необходимо для эффективной работы в зоне боевого соприкосновения в рамках проведения СВО, отметил российский лидер.

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«Нужно еще больше сделать для развития оборонных отраслей производства, но притом, что эти предприятия продолжают и работу по диверсификации», — сказал президент.

Глава государства поблагодарил командующих войсками военных округов, заявив, что работа идет по плану. ВС России в зоне спецоперации работают по всем направлениям и каждый день улучшают свое положение.