Путин пожелал «Единой России» удачи на выборах

Президент Владимир Путин пожелал партии «Единая Россия» удачи на предстоящих выборах в Государственную думу. Он выступил на партийном съезде с речью, которую опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства выразил уверенность, что во время избирательной кампании все кандидаты, независимо от политических взглядов, будут вместе работать на укрепление сплоченности народа.

Членов «Единой России» он призвал чаще встречаться с людьми, вникать в их жизненные, бытовые проблемы, поменьше сидеть в кабинетах и в мессенджерах.

Путин отметил, что среди кандидатов от партии будет много молодых людей и поздравил их с прошедшим накануне Днем Молодежи.

Также президент заявил, что на Россию оказывают огромное давление. Он выразил уверенность, что страна сможет обеспечить неприкосновенность своих рубежей на долгие годы.